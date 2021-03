The Serpent: Tahar Rahim è un serial killer seducente nel trailer della miniserie Netflix

Tahar Rahim interpreterà il vero criminale e serial killer Charles Sobhraj che, negli anni '70, terrorizzò il cammino degli hippie, nella miniserie Netflix The Serpent.

Tahar Rahim al centro del trailer e poster di The Serpent, miniserie Netflix che lo vedrà nel ruolo dle vero criminale e serial killer Charles Sobhraj, attivo negli anni '70.

Negli anni '70, Charles Sobhraj e la sua Marie-Andrée Leclerc terrorizzarono la via nota come "il cammino degli Hippie", nel Sudest Asiatico, viaggio che intraprendevano gli hippie sanno a pelo in spalla attraversando Iran, Afghanistan, Pakistan, India e Nepal. Sobhraj, che si fingeva commerciante di gemme o trafficante di droga, depredava i turisti occidentali derubandoli e uccidendoli dopo averli attratti col suo stile di vita affascinante e col suo magnetismo animale.

Tahar Rahim, che interpreterà il ladro e assassino, assicura che "la serie non è stata fatta per glorificarlo." Al suo fianco, Jenna Coleman sarà Marie-Andrée Leclerc.

The Serpent, co-produzione Netflix/BBC, approderà sulla piattaforma streaming wil 2 aprile 2021.