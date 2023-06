The Selection, il film Netflix tratto dai libri di Kiera Cass non si farà più (di nuovo)

La quarta volta è quella buona? Apparentemente no per The Selection, la saga letteraria di Kiera Cass, che anche nel caso del film Netflix non vedrà arrivare l'adattamento sullo schermo.

Non ci sarà due senza tre, ma quando anche il quattro non va... The Selection non arriverà sugli schermi nemmeno questa volta: la saga distopica pubblicata da Kiera Cass doveva diventare un film Netflix, ma sembra che il progetto sia ora stato scartato.

A darne l'annuncio è la stessa autrice tramite i suoi profili social e il suo sito web ufficiale, comunicando che "Netflix non realizzerà il film di The Selection. E mentre i diritti saranno ancora in loro possesso per alcuni anni, mom vi sono più dei piani per la produzione di un film o di una serie tv".

"Netflix come cancellare account" la ricerca su Google cresce del 2,9% dopo lo stop alla condivisione password

The Selection non riesce proprio a farcela

Sono anni, ormai, che i fan di The Selection aspettano con trepidazione (e tanta, tanta pazienza) di vedere finalmente realizzato un adattamento live-action dei libri di Kiera Cass.

Dopo i due tentativi falliti di trasporre la saga in una serie tv da parte di The CW (dove si era arrivati a produrre in entrambi i casi un pilot mai trasmesso in tv, ma ancora rintracciabile su YouTube) e un successivo tentativo di Warner Bros. di renderlo un lungometraggio (mai andato da nessuna parte), si sperava che l'annuncio di Netflix nel 2020, con tanto di regista già scelta (Haifaa Al-Mansour avrebbe diretto il film di The Selection), potesse finalmente rappresentare la svolta, e invece...

Non sappiamo cosa abbia in serbo il futuro per The Selection. Ovviamente, ci si augura una trasposizione che riesca finalmente ad andare in porto, ma a quanto pare dovremo attendere ancora diverso tempo per scoprirlo.