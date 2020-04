The Selection: Haifaa Al-Mansour alla regia dell'adattamento prodotto per Netflix

Haifaa Al-Mansour sarà alla regia del film tratto dal romanzo The Selection, scritto da Kiera Cass, realizzato per Netflix.

The Selection, il romanzo di Kiera Cass, diventerà un film prodotto per Netflix e alla regia ci sarà Haifaa Al-Mansour, come annunciato oggi dalla produzione.

Il libro è il primo capitolo di una storia composta da altri quattro volumi pubblicati a partire dal 2012.

La storia di The Selection è ambientata in un futuro distopico in cui 35 ragazze vengono scelte per trasferirsi a palazzo e gareggiare per conquistare il cuore di un principe. America Singer proviene da una classe povera e viene scelta per far parte del gruppo che cerca di conquistare il nobile, ma si ritrova in difficoltà a causa della vita completamente diversa con cui deve confrontarsi, mentre inizia a provare dei veri sentimenti nei confronti del principe.

Haifaa Al-Mansour ha diretto nel 2012 La bicicletta verde e ha poi firmato i film Mary Shelley e The Perfect Candidate.

La produttrice Denise Di Novi ha dichiarato: "Siamo elettrizzati nel poter lavorare con Netflix per portare in vita questi libri molto amati per la gioia dei fan straordinariamente leali e pieni di passione. L'autrice Kiera Cass ha creato un fantasy dai messaggi attualmente ancora più rilevanti".