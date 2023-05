The Secret Kingdom: il trailer ufficiale del nuovo film fantasy per ragazzi

Ecco il trailer di The Secret Kingdom, il nuovo fantasy per ragazzi targato Paramount, disponibile dal prossimo mese anche nelle sale italiane.

Saban Films e la Paramount hanno appena pubblicato il trailer ufficiale di The Secret Kingdom, il nuovo film fantasy/avventura per ragazzi di tutte le età, ispirato a pellicole come La storia infinita e Narnia, che uscirà il 9 giugno 2023 nelle sale cinematografiche del nostro paese.

The Secret Kingdom, interpretato da Alyla Browne e Sam Everingham, narra la storia di due fratelli che ritrovano in una terra magica sepolta sotto il pavimento della loro camera da letto: è questo il fulcro del nuovo universo creato dal regista Matt Drummond, un veterano degli effetti visivi meglio conosciuto per film come My Pet Dinosaur.

La sinossi ufficiale della pellicola recita: "Unitevi ai fratelli Peter e Verity in un magico viaggio nel Regno Segreto! Sotto il pavimento della loro cameretta si nasconde una terra incantata che deve essere protetta da un antico nemico: il malvagio Shroud."

"Mentre intraprendono la loro missione per unire cinque tesori mistici e salvare il Regno, Peter e Verity dovranno affrontare sfide epiche che metteranno a dura prova il loro coraggio. Non perdetevi questa emozionante e indimenticabile avventura fantasy adatta a tutta la famiglia!"