The Santa Clause: David Krumholtz riprende il ruolo dell'elfo Bernard

L'attore David Krumholtz ritornerà nel magico mondo di Natale in occasione della serie The Santa Clause, progetto prodotto per Disney+.

Nel cast della serie The Santa Clause ci sarà anche David Krumholtz che riprenderà la parte dell'elfo Bernard.

L'attore aveva già recitato nei film di cui gli episodi proseguiranno la storia, essendo ideati come sequel del racconto proposto sul grande schermo.

Sul set delle puntate David Krumholtz ritroverà Tim Allen ed Elizabeth Mitchell, i protagonisti della nuova serie prodotta per Disney+ che racconterà un nuovo capitolo della storia di Scott e Carol Calvin, ovvero Babbo Natale e sua moglie.

Bernard l'elfo, nei film del 1994 e del 2002, era a capo del laboratorio di Babbo Natale e con la tendenza a essere piuttosto brontolone e poco gioioso, anche se riesce a tenere sotto controllo gli elfi e ad assicurarsi che siano produttivi e portino a termine i loro compiti.

Jack Burditt, il creatore della sitcom Last Man Standing, sarà produttore esecutivo e showrunner dello show realizzato per Disney+. La miniserie The Santa Clause racconterà quello che accade quando Scott Calvin, interpretato da Tim Allen, sta per compiere 65 anni e si rende conto che non può continuare a essere Babbo Natale per sempre. L'uomo sta iniziando ad avere difficoltà nel gestire gli impegni e ha una famiglia che potrebbe trarre beneficio da una vita nel mondo normale, specialmente considerando che i suoi due figli sono cresciuti al Polo Nord. Con molti elfi, bambini e una famiglia da soddisfare, Scott cerca un sostituto adatto mentre prepara la sua famiglia per una nuova avventura a sud del Polo.

Lo sceneggiatore e produttore Kevin Hench sarà produttore esecutivo della nuova serie in collaborazione con i manager di Allen, Richard Baker e Rick Messina.