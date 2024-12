The Sandman: Tom Sturridge è ancora Morfeo nella prima immagine della seconda stagione

Netflix non ha ancora annunciato una data d'uscita per la seconda stagione di The Sandman, ma sappiamo che l'adattamento dei fumetti DC Comics tornerà sulla piattaforma digitale a un certo punto nel 2025.

Poche ore fa, TV Line ha condiviso il primo sguardo ufficiale al ritorno di Morfeo (interpretato come sempre da Tom Sturridge), che ha tutta l'aria di prepararsi ad affrontare una minaccia sconosciuta, usando solo la sua mano destra.

Anche se i dettagli ufficiali sulla trama della seconda stagione non sono stati resi noti, abbiamo un'idea abbastanza precisa di cosa aspettarci, e una featurette rilasciata di recente ha messo in evidenza le riprese di due sequenze chiave: la riunione della famiglia Endless che dà il via agli eventi di Season of Mists (e che di fatto getta le basi per l'intera saga), e il banchetto che Morfeo organizza nel suo regno nel tentativo di trovare la persona giusta per assumere una posizione molto importante.

I titoli degli episodi di The Sandman 2

Nel frattempo, sappiamo già come si intitoleranno le nuove puntate della prossima stagione dello show: 1. The Song of Orpheus, 2. More Devils Than Vast Hell Can Hold, 3. Brief Lives, 4. Family Blood, 5. The Ruler of Hell, 6. Season of Mists.

Se avete letto il fumetto, questi titoli avranno molto più senso, ma se questo è davvero solo il primo di due volumi, sembra chiaro che la seconda parte adatterà completamente entrambi gli archi "Brief Lives" e "Season of Mists", prima di passare eventualmente a The Kindly Ones.

Oltre Sturridge, nel cast di The Sandman troviamo Kirby Howell Baptiste nel ruolo di Morte, Boyd Holbrook nel ruolo del Corinzio, Donna Preston nel ruolo di Disperazione, Stephen Fry nel ruolo di Gilbert, Mason Alexander Park nel ruolo di Desiderio, Charles Dance nel ruolo del mago nero Roderick Burgess e Sanjeeve Bhaskar nel ruolo di Caino. Joely Richardson interpreta Ethel Cripps, mentre David Thewlis veste i panni del figlio John Dee, alias lo squilibrato Dottor Destino.