The Sandman: i sogni dei fan potrebbero essere disegnati dagli artisti DC

The Sandman arriverà su Audible e, in occasione dell'evento Virtual Con, i sogni condivisi dai fan potrebbero diventare opere realizzati dagli artisti della DC.

Sandman, la graphic novel di Neil Gaiman, arriverà su Audible il 15 luglio e, in occasione del lancio del progetto e dell'evento Virtual-Con in programma dal 23 al 26 luglio, è stata ideata l'iniziativa Drawn from the Dreaming.

Gli utenti potranno inviare online i propri sogni più memorabili, particolari e originali e alcuni dei contributi diventeranno delle opere realizzate da alcuni artisti della DC.

I fan Neil Gaiman potranno condividere il proprio sogno sul sito drawnfromthedreaming.com o telefonando, se ci si trova negli Stati Uniti, al numero 515-726-3626 che permette di accedere al progetto legato a The Sandman.

Alcuni dei racconti saranno illustrati dagli artisti della DC e verranno condivisi su Instagram. Tutti coloro che condivideranno un sogno riceveranno inoltre un esclusivo episodio audio con una breve introduzione della storia narrata da Gaiman.

Dopo l'invio del testo, i fan potranno scaricare gratuitamente The Sound of Her Wings, uno degli episodi più apprezzati della saga di The Sandman.

Il racconto, indipendente dal resto della storia, segue Lord Morpheus, che avrà la voce di James McAvoy, durante un giorno trascorso con sua sorella, Morte (Kat Dennings).

Il file comprende anche l'introduzione narrata da Neil Gaiman e ha una durata di ventisei minuti.