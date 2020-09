The Sandman: Netflix vorrebbe Tom Sturridge nel ruolo di Sogno

Sarebbe Tom Sturridge l'attore preferito dai produttori della serie The Sandman, prodotta per Netflix, per il ruolo di Sogno.

The Sandman avrebbe trovato l'interprete di Sogno: Tom Sturridge. L'attore britannico sarebbe infatti la scelta della produzione della serie che verrà realizzata per Netflix e sarebbe ora impegnato nelle trattative che dovrebbero portarlo ad accettare il ruolo del protagonista.

Tom Sturridge avrebbe effettuato alcune audizioni riuscendo a battere la concorrenza di Colin Morgan e Tom York.

The Sandman, adattamento del famoso fumetto di Neil Gaiman, avrebbe già dovuto essere nella fase delle riprese, tuttavia la pandemia ha impedito di dare il via al lavoro sul set.

David S. Goyer, coinvolto come produttore, aveva infatti svelato che le riprese dello show Netflix avrebbero dovuto iniziare nel mese di maggio. Il team di autori al lavoro sul progetto, invece, sono tornati a occuparsi dello sviluppo degli script.

Alla regia delle puntate, inoltre, avrebbe dovuto esserci il britannico Toby Haynes, scelto recentemente per occuparsi della serie prequel di Rogue One per Disney+.

Neil Gaiman sarà coinvolto nello sviluppo della serie in collaborazione con David S. Goyer e Allan Heinsberg. La prima stagione sarà composta da undici episodi, con un'ambientazione moderna rispetto alla storia originale, e la seconda è già in fase di sviluppo.

Sandman segue quanto accade a Sogno, uno dei sette Eterni che regolano particolari aspetti dell'esistenza umana come morte o disperazione.