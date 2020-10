The Sandman: Liam Hemsworth e Dacre Montgomery si contendono il ruolo del villain Corinzio

Liam Hemsworth e Dacre Montgomery sarebbero in lizza per interpretare il sadico e bellissimo villain Corinzio nell'adattamento di The Sandman targato Netflix.

Proseguono le anticipazioni sul casting della serie Netflix The Sandman. Dopo Tom Sturridge, prima scelta nel ruolo di Sogno, la produzione avrebbe messo l'occhio su Liam Hemsworth e Dacre Montgomery, possibili interpreti del villain Corinzio.

Slashfilm.com avrebbe appreso da fonti vicine alla produzione di The Sandman che la star di The Hunger Games Liam Hemsworth e l'interprete di Stranger Things Dacre Montgomery si contenderebbero il ruolo del Corinzio nell'adattamento del fumetto di Neil Gaiman.

Corinzio, incubo ribelle creato da Morpheus che fugge sulla Terra e diventa un pericoloso serial killer, è descritto come bello in maniera soprannaturale e ricco di sex appeal, ma dietro l'apparenza affascinante nasconde una personalità sadica e predatoria. Nei fumetti, Corinzio è un uomo elegante e carismatico che indossa abiti bianchi e strani occhiali da sole che nascondono un disturbante difetto fisico: la mancanza di occhi. Al posto degli occhi, infatti, possiede bocche con due piccole serie di denti appuntiti in grado di parlare, respirare e perfino mangiare (anche i nemici).

Il Corinzio è uno dei villain più terrificanti di The Sandman, e il ruolo richiede un carisma pericoloso, il che metterebbe in condizione di vantaggio Dacre Montgomery visto quanto mostrato in Stranger Things. Quale che sia la scelta di Netflix, dovrebbe andare ad affiancare Tom Sturridge nel ruolo di Sogno, se la sua presenza sarà confermata.

Le riprese di The Sandman dovrebbero prendere il via il mese prossimo. Neil Gaiman si occuperà della produzione esecutiva dello show insieme a David S. Goyer e allo showrunner Allan Heinberg.