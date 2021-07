The Sandman 2: nel secondo atto della serie Audible anche Regé-Jean Page e Brian Cox

In The Sandman 2, il secondo atto della serie originale Audible, sono stati coinvolti anche gli attori Regé-Jean Page e Brian Cox.

The Sandman, oltre a essere al centro di una serie live-action le cui riprese sono attualmente in corso, tornerà con il secondo audiolibro realizzato grazie alla collaborazione tra DC e Audible che ha coinvolto nel cast vocale anche Regé-Jean Page e Brian Cox. Il progetto dovrebbe essere composto da altri due atti che dovrebbero essere distribuiti a cadenza annuale.

Nel cast del secondo atto di The Sandman ci sarà ancora una volta James McAvoy nel ruolo di Sogno/Morpheus e ritorneranno tra gli interpreti anche Kat Dennings, Michael Sheen, e Andy Serkis. Nel cast del nuovo capitolo della storia tratta dall'opera di Neil Gaiman ci saranno poi Jeffrey Wright, Rege-Jean Page, Brian Cox, Emma Corrin, John Lithgow, David Tennant, Bill Nighy, Kristen Schaal, Kevin Smith, Aidan Turner, Bebe Neuwirth, Adrian Lester, Miriam Margolyes, Arthur Darvill, Ray Porter e altri interpreti.

La musica originale del progetto sarà curata per la seconda volta dal compositore James Hannigan.

The Sandman: Act II adatterà il quarto e il quinto volume della graphic novel, oltre al quartetto di Distant Mirrors e il Convergence trio tratto dal sesto volume, Fables & Reflections.

La serie Audible tratta da The Sandman ha debuttato il 15 luglio 2020, diventando il titolo più venduto tra i progetti originali dell'azienda ed è arrivato al primo posto delle classifiche dedicate agli audiolibri del New York Times a luglio e agosto.