The Running Man: primo sguardo a Glen Powell e a un misterioso uomo mascherato nelle foto dal set

Glen Powell in giro per le strade di Londra sul set del reboot del classico di Stephen King, ecco le prime immagini del drammatico universo ricostruito dal regista Edgar Wright.

Sono in corso in Inghilterra le riprese di The Running Man, nuovo adattamento del classico di Stephen King L'uomo in fuga portato sullo schermo per la prima volta da Arnold Schwarzenegger nel 1987 ne L'implacabile di Paul Michael Glaser. Al posto di Schwarzy stavolta troviamo la stessa in ascesa di Glen Powell, avvistato sul set nelle prime foto leaked diffuse da Mail Online insieme a un misterioso figuro mascherato.

L'inglese Edgar Wright dirige il reboot della storia parossistica che vede un cast d'eccezione composto da Josh Brolin, Lee Pace, Katy O'Brian, Emilia Jones e Michael Cera. Nessuno di loro era presente sul set al momento degli scatti rubati che mostrano Glen Powell in costume presso l'iconica centrale elettrica di Battersea, a Londra. Vestito con un completo in stile anni '80, è anche circondato da auto ispirate a quel periodo e da guardie in uniforme che anticipano l'ambientazione dello stato di polizia presente in The Running Man. Durante la fuga compare anche un personaggio mascherato, anche se non è chiaro chi sia.

Un tuffo nel mondo di Stephen King

Entusiasta del reboot, la star di Hit Man Glen Powell ha dichiarato di recente a Comicbookmovie: "È stato così divertente per me perché ho cercato 'Edgar Wright' nella mia email l'altro giorno, scrivendo 'Edgar'. Abbiamo lavorato a lungo sulla sceneggiatura, il mondo che Edgar ha sviluppato è semplicemente folle, è fantastico."

L'attore si è professato grande fan del maestro del brivido Stephen King, lodandolo per aver creato un personaggio davvero grandioso: "Non vedo l'ora di rendergli giustizia. E Edgar Wright era il numero uno nella lista dei registi con cui sognavo di lavorare quando nel 2008 mi sono trasferito a Los Angeles. E il fatto che adesso collaboriamo insieme è davvero incredibile".

Stephen King: tutti i film tratti dai suoi libri in arrivo

La sinossi

Siamo nel 2025 e i reality show hanno preso piede al punto che le persone sono disposte a scommettere la propria vita in cambio della possibilità di ottenere un'enorme ricchezza. Ben Richards è disperato. Ha bisogno di soldi per curare la figlia malata. La sua ultima possibilità è partecipare a un game show chiamato The Running Man.

L'uscita di The Running Man è fissata per fine 2025.