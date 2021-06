The Roommate - Il terrore ti dorme accanto: la trama del thriller ad alta tensione in onda stasera su Rai4

Stasera su Rai4 alle 21:20 va in onda The Roommate - Il terrore ti dorme accanto, il thriller con Minka Kelly e Leighton Meester.

Serata ad alta tensione stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) dalle 21:20 con il thriller The Roommate - Il terrore ti dorme accanto, diretto dal danese Christian E. Christiansen, con Minka Kelly, Leighton Meester Billy Zane e Kat Graham.

Leighton Meester e Minka Kelly nel film The Roommate

Scopriamo dalla trama di The Roommate che Sara Matthews (Minka Kelly) è appena arrivata al college. Rebecca (Leighton Meester) sarà la sua nuova compagna di stanza.

Il rapporto, che all'inizio sembra ottimo, si fa via via più strano: Sara non tarda a capire che Rebecca è iperprotettiva nei suoi riguardi, talmente ossessionata dalla sua sicurezza da essere arrivata a uccidere chiunque voglia starle accanto.

Rebecca soffre di schizofrenia: questa scoperta, insieme ad accadimenti sempre più raccapriccianti, spingerà Sara a lasciare il dormitorio per trasferirsi dal fidanzato.

Purtroppo la decisione dell'ex compagna di stanza non farà che peggiorare il comportamento di Rebecca, che elabora un piano per riavvicinare Sara: rapirà la sua amica Irene. Tra la rabbia e la paura, Sara decide di intervenire per mettere una volta per tutte la parola fine a questa follia.