The Rookie 5 stasera su Rai 2: trama e cast degli episodi di venerdì 8 dicembre

Questa sera, su Rai 2, fa il suo ritorno The Rookie 5 con Nathan Fillion: ecco la trama e il cast delle puntate inedite in onda venerdì 8 dicembre.

Oggi, venerdì 8 dicembre, su Rai 2, in prima serata torna The Rookie 5, la nuova stagione della serie poliziesca con protagonista Nathan Fillion. Nel corso della serata assisteremo a due episodi in prima visione assoluta: ecco il cast e la trama di quello che vedremo.

The Rookie: sinossi della serie

Nathan Fillion, noto per il suo coinvolgimento in altre serie di grande successo come Castle e Firefly, riprende il ruolo di John Nolan, il rookie più anziano del dipartimento di polizia di Los Angeles. La trama è incentratala sulla decisione di Nolan di abbandonare la sua vita tranquilla per inseguire il sogno di diventare un membro delle forze dell'ordine.

The Rookie ha già ottenuto il rinnovo per una sesta stagione, evidenziando il successo della serie. Inoltre, il plauso del pubblico ha generato uno spin-off intitolato The Rookie: Feds.

La trama e il cast delle puntate di venerdì 8 dicembre

Episodio 07 - Fuoco incrociato

Dopo una chiamata per schiamazzi, Aaron e Tim conoscono una madre che gli racconta di essere molto preoccupata per il figlio Tabin. La donna teme possa prendere una brutta strada come la sorella, Vina, che è entrata a far parte di una violenta gang di ragazze che controllano la zona.

Lucy decide di infiltrarsi nella gang. Nel frattempo, Nolan e Celina assistono all'omicidio di un uomo e durante le indagini faranno una strana e inquietante scoperta.

Episodio 08 - Il collare

Aaron esprime a Grey il suo desiderio di diventare detective e viene affidato ad Harper e Lopez per iniziare la sua formazione. Nolan e Celina vengono superati da un'auto in corsa guidata da una donna che ha al collo una bomba.

Dopo aver cercato di salvarla senza riuscirci, scoprono che anche altre persone si trovano nelle stesse condizioni con l'identica possibilità di esplodere. Le indagini su questo misterioso caso li porterà sulle tracce di una donna rapita all'estero e su un riscatto mai pagato.

Interpreti e personaggi

Dove vedere la serie e quante puntate sono

The Rookie 5 va in onda ogni venerdì in prima serata su Rai 2, inoltre è possibile vedere la serie anche in streaming su RaiPlay, sull'app tramite smart Tv, tablet e smartphone.

La quinta stagione di The Rookie è composta da ventidue episodi che ci accompagneranno per undici settimane.