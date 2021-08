The Rocketeer torna con un film prodotto da David Oyelowo

David e Jessica Oyelowo saranno i produttori di un nuovo film che racconterà la continuazione della storia di The Rocketeer, prodotto per Disney+.

The Rocketeer ritornerà sugli schermi, questa volta di Disney+, con un film che verrà prodotto da David e Jessica Oyelowo.

Il progetto sarà scritto da Ed Ricourt e la star di Selma potrebbe esserne il protagonista.

The Return of the Rocketeer racconterà la storia di un aviatore di Tuskegee che ha smesso di lavorare e diventa Rocketeer.

David Oyelowo e Jessica Oyelowo hanno fondato la casa di produzione Yoruba/Saxon Productions per concentrarsi sulla produzione di contenuti di valore con l'obiettivo di sostenere la diversità e dare spazio alle culture e alle comunità poco rappresentate.

Il film originale Le avventure di Rocketeer, distribuito nel 1991, era stato diretto da Joe Johnston ed era un adattamento della graphic novel di Dave Stevens. L'opera aveva ottenuto circa 47 milioni di dollari ai box office americani ed era diventato in breve tempo un cult. Sul grande schermo si raccontava la storia di un giovane pilota che si imbatte in un jetpack in fase di prototipo che gli permette di diventare un eroe mascherato in grado di volare.

Ed Ricourt è stato in precedenza autore di Now You See Me, in grado di arrivare a quota 351 milioni di dollari a livello mondiale, e che ha dato vita a un sequel.