The Rock potrebbe recitare in un film del Marvel Cinematic Universe?

Dwayne "The Rock" Johnson ha svelato sui social media che potrebbe incontrare Kevin Feige, facendo quindi ipotizzare una sua partecipazione ai film Marvel.

Dwayne "The Rock" Johnson potrebbe entrare nel mondo dei cinecomic Marvel? A rivelarlo è stato lo stesso attore tramite un post condiviso sui social media in cui si congratula per i risultati ottenuti da Avengers: Endgame e accenna a un incontro con Kevin Feige, a capo dello studio.

La star ha scritto: "È così fantastico assistere a questo storico evento globale e a questa vittoria per il nostro settore e i nostri fan. Congratulazioni alla Marvel e alla Disney! Non riesco a credere che abbiate ucciso Thanos! Sto scherzando! Ancora congratulazioni!".

Nel video pubblicato da Dwayne Johnson, l'attore ribadisce i suoi complimenti, svelando inoltre che potrebbe avvenire un incontro con Feige: "Congratulazioni all'architetto e alla mente alla base di tutto questo progetto, Kevin Feige. Congratulazioni amico mio. È stato fantastico osservare, vedere e imparare. Guardare te e il tuo team proporre una narrazione meticolosa nel corso degli anni è stata un'esperienza davvero incredibile. Il film più grande di tutti i tempi. Guarda che cosa hai fatto! Guarda cosa avete fatto, Kevin! Congratulazioni e so che i tuoi assistenti hanno cercato di farci andare a cena insieme ormai per mesi. Siamo incredibilmente impegnati entrambi e non vedo l'ora che i nostri impegni ce lo permettano".

L'attore dovrebbe recitare in un cinecomic in occasione del film dedicato a Black Adam, il personaggio della DC che potrebbe finalmente entrare in produzione dopo il successo di Shazam.