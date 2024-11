The Return: Ralph Fiennes è un Odisseo a petto nudo e insanguinato nel primo trailer del film

Ralph Fiennes potrebbe far parlare di sé in questa stagione dei premi per la sua interpretazione del cardinale Lawrence in Conclave, ma il due volte candidato all'Oscar sta sfoggiando un'altra impeccabile performance nella saga epica The Return - Il ritorno.

Fiennes interpreta l'iconico eroe Odisseo nel film selezionato dal TIFF, co-scritto, diretto e prodotto da Uberto Pasolini, che quest'anno ha commosso gli spettatori fino alle lacrime con "Nowhere Special". Juliette Binoche interpreta la moglie di Odisseo, Penelope, che deve proteggere il trono dopo la guerra di Troia. Proprio oggi è stato diffuso il trailer della pellicola, che potete guardare qui sotto.

Un Odisseo diverso

La sinossi ufficiale recita: "Dopo 20 anni di assenza, Odisseo (Fiennes) approda sulle coste di Itaca, sparuto e irriconoscibile. Il re è tornato dalla guerra di Troia, ma molte cose sono cambiate nel suo regno. L'amata moglie Penelope (Binoche) è prigioniera nella sua stessa casa, perseguitata dai pretendenti che si contendono il titolo di re. Il loro figlio Telemaco rischia la morte per mano di questi pretendenti, che lo considerano solo un ostacolo alla conquista del regno. Anche Odisseo è cambiato - segnato dall'esperienza della guerra di Troia, non è più il potente guerriero di un tempo - ma deve ritrovare la sua forza per riconquistare tutto ciò che ha perso".

Nel cast anche Charlie Plummer, Marwan Kenzari, Claudio Santamaria e Angela Molina. The Return è stato scritto dal regista Pasolini, da John Collee e da Edward Bond. Pasolini è anche produttore insieme a James Clayton, Roberto Sessa e Kostantinos Kontovrakis.

Fiennes è stato precedentemente nominato all'Oscar per Il paziente inglese e Schindler's List. Binoche e Fiennes si riuniscono per The Return dopo aver recitato insieme ne Il paziente inglese.

Fiennes ha dichiarato ad Anne Thompson di IndieWire che The Return si discosta dal racconto classico di Odisseo. "La sceneggiatura ha eliminato i mostri", ha detto Fiennes. "Era la fine dell'Odissea e non c'era la dea Atena ad aiutare Odisseo a farsi bello e a dargli una chioma più folta o a renderlo più utile. Quindi accettiamo l'idea che sia un uomo dopo 20 anni di viaggio, 10 anni di guerra, 20 anni di smarrimento. Viene lavato nudo, senza nulla. Gli viene data una coperta. Tutto ciò che indosso è un pezzo di stoffa rossa che ho avvolto intorno a me in modi diversi, e un perizoma".