The Report: il trailer del film con Adam Driver

The Report è il film di Amazon Studios, che ne ha diffuso il primo trailer, con protagonista l'attore Adam Driver.

Il video si apre con le immagini dell'attacco terroristico avvenuto a New York l'11 settembre e segue poi le indagini compiute da Daniel Jones sulle tecniche utilizzate dalla CIA per quanto riguarda la detenzione e gli interrogatori compiuti su chi viene considerato una persona potenzialmente pericolosa per la sicurezza nazionale.

The Report, prodotto da Amazon Studios, ha come protagonista l'attore Adam Driver nella parte di Jones, impegnato a scoprire le attività del Detention and Interrogation Program della CIA, un gruppo nato dopo l'11 settembre. Il giovane, che lavora per la senatrice Dianne Feinstein (Annette Bening), prepara un rapporto contro le torture compiute dagli agenti, giustificate con la necessità di salvare vite.

Il film è stato scritto e diretto da Scott Z. Burns e tra i produttori c'è anche Steven Soderbergh.

Nel cast di The Report, che ha debuttato al Sundance Film Festival, ci sono anche Jon Hamm, Matthew Rhys e Maura Tierney.

La distribuzione è prevista nei cinema americani il 15 novembre e 2 settimane dopo su Amazon Prime Video.