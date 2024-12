The Recruit 2: ecco quando uscirà la seconda stagione della serie con Noah Centineo

È stata svelata la data di uscita della seconda stagione di The Recruit; in più, le prime foto rivelano nuovi personaggi e il ritorno di Nathan Fillion.

Buone notizie per i fan del thriller spionistico The Recruit! L'attesa è finalmente finita: Netflix ha fissato la data di uscita della seconda stagione al 30 gennaio, dopo numerosi ritardi causati dagli scioperi di Hollywood e a ben due anni di distanza dalla prima stagione, uscita il 16 dicembre 2022.

Tutti i dettagli della nuova stagione

Lo streamer ha anche confermato che la seconda stagione del dramma creato da Alexi Hawley sarà composta da soli 6 episodi, rispetto agli 8 della prima. Inoltre, sono state diffuse le prime immagini in anteprima, che potete vedere qui sotto. Le foto forniscono indizi sulla nuova stagione, che vede l'avvocato della CIA Owen Hendricks (Centineo) coinvolto in un'indagine di spionaggio in Corea del Sud che mette a rischio la sua vita, solo per rendersi conto che la minaccia più grande potrebbe provenire dall'interno dell'Agenzia. La serie riprende dal finale della scorsa stagione, in cui Owen (Centineo) e Max (Laura Haddock) erano stati catturati e le loro vite erano in pericolo.

Noah Centineo returns in The Recruit on January 30! Here's your first look including sneak peeks at Teo Yoo and Nathan Fillion. pic.twitter.com/RA8Sr1Q14X — Netflix (@netflix) December 3, 2024

Noah Centineo returns as Owen Hendricks in first-look images from #TheRecruit season two, premiering on Netflix on Jan. 30 https://t.co/QbeHzPmnKt pic.twitter.com/AuI9qEr8NH — The Hollywood Reporter (@THR) December 3, 2024

Due foto mostrano Owen e Nichika (Maddie Hasson) nei momenti di tensione dopo che lei ha sparato a sua madre Max. I due probabilmente rimarranno in contatto, visto che la Hasson è stata promossa a series regular per la seconda stagione. Tuttavia, le notizie non sono buone per Max, il cui destino è stato mantenuto ambiguo nel finale. La donna non compare in nessuna delle foto pubblicate e la Haddock non figura tra i membri del cast che ritornano.

THE RECRUIT SEASON 2 is returning on January 30th, 2025! pic.twitter.com/QXOKjIh90K — What's on Netflix (@whatonnetflix) December 3, 2024

Le foto mostrano anche il nuovo series regular Teo Yoo nel ruolo di Jang Kyun Kim, insieme a diversi nuovi membri del cast ricorrente. Oltre a Centineo e Yoo, si aggiungono ai series regular di The Recruit Aarti Mann, Colton Dunn, Fivel Stewart, Kristian Bruun, Kaylah Zander, Hasson, Angel Parker e Vondie Curtis-Hall.

Altri membri chiave del cast includono Young-Ah Kim, Felix Solis, James Purefoy, Do Hyun Shin, Sanghee Lee, Omar Maskati, Brooke Smith, Devika Bhise, Alana Hawley Purvis, Daniel Quincy Annoh, Jesse Collin e Fillion.