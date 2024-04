Warfare, Noah Centineo e Michael Gandolfini nel nuovo film di Alex Garland

Alex Garland è pronto a tornare dietro la macchina da presa dopo Civil War, in coabitazione con Ray Mendoza per dirigere Warfare, il nuovo film targato A24. Si tratta della seconda collaborazione tra i due registi, visto che Mendoza ha lavorato come supervisore militare in Civil War.

Annientamento: una foto dal set con Natalie Portman e Alex Garland

Nel ricco cast del film spiccano nomi come Noah Centineo e Michael Gandolfini, ufficializzati insieme ad altri interpreti del calibro di Taylor John Smith, Adain Bradley, Evan Holtzman e Henrique Zaga. Già confermati nel cast nomi conosciuti come Charles Melton, co-protagonista in May December, Joseph Quinn, Kit Connor e Will Poulter.

Il filone bellico

Dopo Civil War, Alex Garland prosegue nel filone bellico grazie anche al supporto di Ray Mendoza, che prestò servizio per oltre sedici anni nel Seal Team 5, ricevendo anche una Silver Star per quanto dimostrato in azione nel corso degli anni.

Per l'occasione è stato scelto un cast pieno zeppo di giovani star, nel pieno stile dei progetti dedicati alla guerra che solitamente si vedono dalle parti di Hollywood. Noah Centineo è reduce da Dream Scenario al fianco di Nicolas Cage e insieme a Joseph Quinn, prossimo Johnny Storm/Torcia Umana sul grande schermo è certamente il nome maggiormente conosciuto del gruppo oltre a Will Poulter.

Per il regista londinese di Civil War, Warfare sarà il sesto film dietro la macchina da presa - anche se in Dredd non gli venne concesso il credit - e potrebbe anche essere l'ultimo perché di recente ha confessato di avere intenzione di lasciare la regia ma non il mondo del cinema come erroneamente riportato. Garland ha iniziato la propria carriera come sceneggiatore prima di passare alla direzione di lungometraggi con il folgorante esordio di Ex Machina nel 2015, con protagonista Alicia Vikander, che ricevette una candidatura ai Golden Globe e ai BAFTA come miglior attrice non protagonista per lo sci-fi che conquistò il pubblico.