The Queen of Spain: il film con Penélope Cruz in streaming su Prime Video dal 22 marzo

La commedia The Queen of Spain, diretta dal regista spagnolo Fernando Trueba, arriva oggi 22 marzo in streaming su Amazon Prime Video permettendo ai fan di Penélope Cruz di vedere l'attrice recitare nel nuovo film in costume.

Il progetto distribuito da 102 Distribution è la terza collaborazion e tra il filmmaker, già autore di La Nina dei Tuoi Sogni, e la star del cinema.

Nel cast di The Queen of Spain, oltre al premio Oscar Penelope Cruz ci saranno anche Antonio Resines, Mandy Patinkin, Cary Elwes.

Il film è una divertente commedia in costume ambientata nel 1956 e racconta la storia di Macarena Granada, star di Hollywood, che torna nella sua terra di origine per vestire i panni della regina Isabella di Castiglia, in un kolossal di produzione ispano- americano.

L'occasione porta l'attrice sulle tracce di vecchi amici, antichi amori e verso la scoperta di un forte sentimento rivoluzionario contro il regime franchista, di cui non si conosceva capace.

Intanto sul set del film arriva anche il regista Blas Fontivers, un tempo molto famoso in patria, ma oggi persona non gradita a causa delle sue opinioni di sinistra, che venuto a conoscenza del ritorno della grande diva, protagonista proprio del suo film di più grande successo girato a Berlino, decide di ritornare in patria e di presentarsi sul set del kolossal camuffandosi da aiutante.

Il suo arrivo scatenerà una serie di eventi rocamboleschi che metteranno alla prova le riprese del film.

The Queen of Spain è un vero e proprio sequel de La nina dei tuoi sogni del 1999, che portò la Cruz a vincere il suo primo Goya. Il cast principale riprende i rispettivi ruoli, con 20 anni in più sulle spalle tanto nella realtà quanto nella finzione.