The Quake - Il terremoto del secolo: il trailer del disaster movie che farà tremare l'estate

Arriva il trailer di The Quake-Il terremoto del secolo, il nuovo disaster movie firmato John Andersen. La pellicola, che ha già conquistato pubblico e critica, uscirà nelle sale italiane l'8 agosto e sarà distribuita da Altre Storie e Minerva Pictures.

Sequel di The Wave (Roar Uthaug, 2015), The Quake-Il terremoto del secolo si ispira al terremoto che colpì Oslo nel 1904. Protagonista della storia è Kristian Elkjord, un geologo il cui lavoro lo ha portato nel tempo a trascurare la moglie Idun e i figli Sondre e Julia. La sua esperienza, unita ad una buona dose di intuito, lo portano a scoprire che Oslo è minacciata da un terremoto i cui effetti potrebbero distruggere l'intera città. Kristian si troverà impegnato non solo a convincere della sua scoperta le persone che gli stanno intorno, ma anche a dover mettere in salvo la sua famiglia intrappolata in uno dei grattacieli più alti della città.

Il film vede la partecipazione di molti dei protagonisti di The Wave come Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Jonas Hoff Oftebro e Edith Haagenrud-Sande, oltre alla new entry Kathrine Thorborg Johansen. La pellicola, che combina elementi del film di genere con la realtà cinematografica norvegese, mette al centro la forza della natura creando un mix di tensioni ed emozioni unito ad arte. Il nuovo film di John Andersen però va oltre le azioni e gli effetti speciali, mettendo in risalto il coraggio e l'altruismo umano, ponendo lo spettatore di fronte a tante domande sugli effetti della natura.

Cresce dunque l'attesa per The Quake-Il terremoto del secolo, nuova pellicola scandinava, che si candida già tra le proposte più interessanti presenti nelle sale italiane in questa calda estate.