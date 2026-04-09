The Punisher: One Last Kill, Frank Castle cerca redenzione nel trailer

A maggio arriverà sugli schermi di Disney+ l'atteso speciale con protagonista Jon Bernthal, di cui sono state condivise nuove immagini.

Disney+ ha condiviso online il trailer, il poster e le prime immagini dello speciale The Punisher: One Last Kill, in arrivo dal 13 maggio in streaming.

Jon Bernthal ha ripreso il ruolo di Frank Castle, il vigilante che andrà alla ricerca di un significato oltre la vendetta, quando una forza inaspettata lo riporta a combattere.

Cosa mostra il trailer dello speciale su Punisher

Nel video Frank Castle, interpretato dall'attore Jon Bernthal, deve fare i conti con le conseguenze delle decisioni prese in passato e con la perdita della sua famiglia. La situazione lo porta a vivere una situazione molto oscura, tuttavia il protagonista sembra individuare un modo per trovare pace e redenzione.

Nel trailer si anticipano molte sequenze d'azione, momenti violenti e flashback del passato di Punisher, che sarà coinvolto anche nella storia del film Spider-Man: Brand New Day, con star Tom Holland nel ruolo di Peter Parker.

Ecco il trailer:

Il ritorno sugli schermi del vigilante

La versione di Punisher interpretata da Bernthal aveva debuttato sul piccolo schermo in occasione degli show targati Netflix tratti dai fumetti della Marvel.

The Punisher: One Last Kill, il poster dello speciale

Il futuro del personaggio, che non sarà presente nella stagione 2 di Daredevil: Rinascita (di cui potete leggere la nostra recensione), sembra verrà svelato nel film dedicato alle avventure dell'Uomo Ragno che debutterà in tutto il mondo nel mese di luglio.

Non resta quindi che attendere per scoprire quali sono i piani ideati dai Marvel Studios per Frank Castle.

Lo speciale Marvel Television The Punisher: One Last Kill è stata diretto da Reinaldo Marcus Green su una sceneggiatura co-scritta da Bernthal e Green.

The Punisher: One Last Kill, Jon Bernthal in una foto dello speciale

The Punisher: One Last Kill, un'immagine dello speciale