The Punisher: Jon Bernthal stuzzica i fan sul ritorno del suo personaggio con un post criptico su Instagram

Jon Bernthal ha stuzzicato i fan sul ritorno del suo Punisher in Daredevil: Born Again pubblicando una foto alquanto criptica su Instagram.

Un pezzo, due pezzi, un penny e un decino. Questo è il mantra pronunciato più volte dal Frank Castle di Jon Bernthal durante le sue prime apparizioni nel Marvel Cinematic Universe. A più di cinque anni dall'uscita della seconda stagione di The Punisher, la frase è tornata alla mente di molti grazie a un recente post di Bernthal sui social media.

Lunedì, l'ex membro di The Walking Dead ha pubblicato sul suo account Instagram una foto del libro di finzione One Batch, Two Batch creato per The Punisher. Nella serie, il libro per bambini era il preferito della figlia di Castle, che lo implorava di leggerglielo tutte le sera prima che lei (e gli altri Castle) venissero uccisi. Dato che la produzione di Daredevil: Born Again è ben avviata, è possibile che Bernthal stia festeggiando il suo già confermato ritorno nel MCU; o forse si tratta solo di un attacco di nostalgia.

Daredevil 2: Jon Bernthal

One Batch, Two Batch è un libro vero?

No, il libro è stato creato appositamente per la seconda stagione di Daredevil, per collegare la tragica storia di Castle alla sua famiglia. "Le leggevo quel libro ogni sera prima di questa merda. Lo leggevo ogni singola sera" ricorda Castle nell'episodio della seconda stagione di Daredevil intitolato "Penny e Decino".

Il Daredevil di Charlie Cox e il Kingpin di Vincent D'Onofrio torneranno in Daredevil: Born Again. I loro personaggi inoltre sono apparsi nell'ultimo show Marvel Echo, che aprirà la strada al reboot sul Diavolo di Hell's Kitchen. Daredevil: Born Again dovrebbe uscire su Disney+ nel 2025. Mentre le riprese sono in corso potete dare un'occhiate alle ultime foto dal set.