The Promised Neverland: il teaser trailer e il poster del film live-action

The Promised Neverland è diventato un film live-action e online sono stati condivisi il teaser trailer e il poster del progetto che debutterà il 18 dicembre in Giappone.

Il video mostra qualche scena dei giovani cresciuti come sacrifici, dei loro tentativi di fuga e dei terribili rischi che corrono.

Il manga originale, pubblicato da J-POP e poi diventato una serie tv animata, racconta la storia di Emma, Norman e Ray che vivono felici fin dalla nascita in un orfanotrofio circondato da un fitto bosco, accuditi da un'amorevole "mamma". In The Promised Land la loro illusione di normalità va in pezzi quando scoprono cosa succede davvero a chi lascia la casa per essere "adottato", e cosa nasconde il muro che delimita il bosco: ai ragazzi non rimane che ingegnarsi per cercare la fuga. Inizia un letale gioco del gatto con il topo!

L'anime ha già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione che continuerà il racconto dei tentativi di sopravvivere dei giovani protagonisti al centro della storia. Amazon, recentemente, ha inoltre annunciato recentemente la produzione di una serie live-action. Il manga, che ha debuttato nel 2016 e ha venduto oltre 4.2 milioni di copie, è stato creato da Kaiu Shirai e le illustrazioni sono firmate da Posuka Demizu.