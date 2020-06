The Promised Neverland: Amazon produrrà la serie live-action

Il manga The Promised Neverland verrà adattato in una nuova serie live-action che verrà prodotta da Amazon Studios.

The Promised Neverland è al centro di un nuovo progetto live-action: Amazon sta lavorando allo sviluppo di una serie tratta dal manga.

Per ora non è stato rivelato se Kaiu Shirai e Posuka Demizu, creatori dell'opera originale, saranno coinvolti in questo nuovo adattamento.

A scrivere la sceneggiatura di questa nuova versione The Promised Neverland sarà Meghan Malloy, già autrice di Spider-Man: Un Nuovo Universo. Rodney Rothman sarà invece regista e produttore esecutivo.

Nel team di produttori ci sarà anche l'attore Masi Oka, in passato coinvolto negli adattamenti di Death Note e Attack on Titan.

La squadra della produzione sarà poi completata da Roy Lee, Miri Yoon, Amazon Studios e Fox 21 Television Studios.

Il manga originale, pubblicato da J-POP e poi diventato una serie tv animata, racconta la storia di Emma, Norman e Ray che vivono felici fin dalla nascita in un orfanotrofio circondato da un fitto bosco, accuditi da un'amorevole "mamma". In The Promised Land la loro illusione di normalità va in pezzi quando scoprono cosa succede davvero a chi lascia la casa per essere "adottato", e cosa nasconde il muro che delimita il bosco: ai ragazzi non rimane che ingegnarsi per cercare la fuga. Inizia un letale gioco del gatto con il topo!

Il manga, che ha debuttato nel 2016 e ha venduto oltre 4.2 milioni di copie, è stato creato da Kaiu Shirai e le illustrazioni sono firmate da Posuka Demizu.