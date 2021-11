The Princess: Joey King nella prima foto del film

Joey King sarà la protagonista di The Princess, un film fantastico in arrivo in streaming su Disney+ nell'estate 2022.

Joey King è ritratta nella prima foto ufficiale del film The Princess, un progetto che debutterà nell'estate 2022 sulla sezione Star di Disney+, di cui è stato svelato anche un logo. Lo scatto mostra la giovane star durante quella che sembra essere una scena d'azione, con una spada in mano e pronta a reagire a ogni possibile pericolo.

The Princess: Joey King in una foto del film

The Princess è descritto come un irriverente film d'azione ambientato in un mondo fiabesco. Joey King interpreta una giovane reale che si sente più a suo agio con una spada che con un diadema e deve salvare il suo regno da mercenari spietati.

La regia del progetto è stata affidata a Le-Van Kiet.

Ecco il logo:

The Princess: il logo del film

Il lungometraggio viene descritto come un mix di Rapunzel e The Raid. Joey King dovrebbe quindi ritornare nel mondo dei film action dopo aver completato le riprese di Bullet Train, il progetto con star Brad Pitt di cui fa parte del cast. Tra i prossimi progetti dell'attrice ci sono il film Uglies, un adattamento del romanzo di Scott Westerfeld che verrà girato per Netflix, The In Between per Paramount e la serie A Spark of Light che sarà girata per Sony Pictures TV.

Il team della produzione di The Princess sarà composto da Neal H. Moritz di Original Film, Toby Jaffe e Derek Kolstad (John Wick), e Joey King.