Amori e incantesimi 2: Joey King entra nel cast del sequel

Il cast di Amori e incantesimi 2 sta iniziando a prendere forma: la produzione avrebbe infatti scelto Joey King per affiancare le star Nicole Kidman e Sandra Bullock.

Il progetto è un sequel del film arrivato nelle sale nel 1998 e con al centro della trama due sorelle streghe.

La new entry nel cast

Secondo le indiscrezioni, Joey King dovrebbe interpretare in Amori e incantesimi 2 la figlia di Sally Owens, il personaggio interpretato da Sandra Bullock.

Attualmente non è stata invece svelata la trama del sequel ispirato ai romanzi di Alice Hoffman.

A Family Affair: Joey King in un'immagine

La giovane attrice è stata protagonista di film come The Kissing Booth ed è stata molto apprezzata anche per la sua performance nella serie The Act, ispirata alla storia vera di Gypsy Blanchard e della madre Dee Dee, che aveva ingannato tutti convincendo che la figlia soffrisse di varie malattie. La donna, invece, infliggeva alla ragazzina cure e procedure mediche non necessarie. Gypsy, una volta diventata adulta e avendo scoperto la verità, ha reagito organizzando l'omicidio della madre pur di scappare e provare ad avere una vita normale.

I primi dettagli di Amori e incantesimi 2

Sul grande schermo si continuerà la storia di Sally e Gillian Owens dopo che nel primo capitolo le due sorelle avevano unito le forze per affrontare un ex fidanzato violento di Gillian che avevano riportato in vita, senza poter prevedere le conseguenze terrificanti.

Alla regia del sequel ci sarà Susanne Bier, che in passato ha già collaborato più volte con Bullock e Nicole Kidman in occasione di progetti come Bird Box, The Undoing - Le verità non dette e The Perfect Couple. La sceneggiatura sarà invece firmata da Akiva Goldsman e le riprese dovrebbero iniziare in estate a Londra.

L'uscita nelle sale di Amori e incantesimi 2 è attualmente prevista per il 18 settembre 2026.