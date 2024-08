Uglies: Joey King nel trailer italiano del thriller distopico Netflix in cui "sono tutti belli"

Netflix ha condiviso il trailer di Uglies, il prossimo thriller distopico basato sull'omonimo romanzo di fantascienza del 2005 di Scott Westerfeld. Il film sarà disponibile in streaming sulla piattaforma dal prossimo 13 settembre.

Protagonista del film è Joey King, conosciuto principalmente per il suo ruolo nella saga di The Kissing Booth e di recente nel nuovo film di Richard LaGravenese, A Family Affair, al fianco di Nicole Kidman e Zac Efron.

Un mondo di belli

La sinossi di Uglies racconta che "in un mondo futuristico che impone un intervento di chirurgia estetica a 16 anni, Tally è ansiosa di sottoporsi alla sua trasformazione per unirsi al resto della società. Ma quando un'amica scappa, Tally intraprende un viaggio per salvarla che sconvolge tutto ciò che pensava di volere".

Il trailer trasporta gli spettatori in un futuro lontano in cui il governo costringe tutti i suoi cittadini sedicenni a sottoporsi ad interventi di chirurgia plastica per mantenere lo standard di bellezza della società. Le sequenze introducono il personaggio di Joey King, Tally, che si unisce ad un gruppo di ribelli chiamati The Smokes, che si oppongono ai potenti che cercano di controllare le loro vite e i loro corpi.

Diretto da McG e scritto da Jacob Forman, Vanessa Taylor e Whit Anderson, Uglies comprende nel cast anche Keith Powers, Chase Stokes, Brianne Tju, Jan Luis Castellanos, Charmin Lee e Laverne Cox. Joey King figura anche tra i produttori esecutivi mentre McG è uno dei co-produttori oltre ad essere il regista.

Il film è uno dei più attesi dagli amanti dello sci-fi e del libro Uglies scritto da Westerfeld, pienamente coinvolto nel progetto come produttore esecutivo insieme a Jamie King, John Fox e Jenny Hink. Joey King ha partecipato anche a film come Bullet Train, con Brad Pitt e Aaron Taylor-Johnson, e The Princess.