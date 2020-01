The Prince: Orlando Bloom sarà il principe Harry, Condola Rashad Meghan Markle

Orlando Bloom e Condola Rashad doppieranno il principe Harry e Meghan Markle nella serie animata The Prince. Iwan Rheon, ex Ramsay Bolton del Trono di Spade, sarà il principe William.

Saranno Orlando Bloom e Condola Rashad a dare la voce al principe Harry e Meghan Markle nella serie animata The Prince che HBO Max ha appena ordinato. Ed è impossibile non notare una certa ironia nella scelta di Iwan Rheon, che tutti ricordano come il perfido Ramsay Bolton de Il Trono di Spade, come il doppiatore del principe William.

Basata sull'account satirico Instagram gestito dallo scrittore Gary Jannetti, The Prince affronterà la famiglia reale britannica dal punto di vista del piccolo principe George, 6 anni, il più piccolo erede al trono, alla scoperta del complicato mondo fatto dalle 775 stanze di Buckingham Palace, dai corgi della sovrana, la scuola frequentata insieme ai bambini borghesi, e i problemi della famiglia. Nelle puntate apparirà anche la sorellina Charlotte. La serie dovrebbe essere modificata in parte per parlare di Megxit, l'uscita dalla famiglia reale di Meghan e Harry.

Sarah Aubrey di HBO Max ha dichiarato: "Siamo così entusiasti di portare il mondo creato da Gary su Instagram sulla nostra piattaforma, dove i nostri spettatori potranno scoprire ciò che i suoi fan di Instagram già sanno, cioè che il suo George può essere divertente, scioccante e sorprendentemente dolce. Non vediamo l'ora di sapere cosa saprà fare Gary con una tela più grande su cui dipingere". Lo stesso Janetti si è detto "Entusiasta di lavorare in HBO Max e di regfalare loro ancora un'altra serie su una famiglia che lotta spietatamente per il trono", riferendosi chiaramente al successo senza precedenti de Il Trono di Spade.

Il resto del cast sarà composto da Gary Janetti nel ruolo di George, Lucy Punch in quello di Kate Middleton, Tom Hollander come il Principe Filippo e il Principe Carlo, Alan Cumming in quello del maggiordomo Owen, Frances de la Tour nei panni della regina Elisabetta II.