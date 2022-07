The Pope's Exorcist: Alex Essoe e Daniel Zovatto nel film ispirato a Padre Amorth

Il film The Pope's Exorcist, ispirato alla vita di padre Amorth, ha trovato altri due dei suoi protagonisti: Alex Essoe e Daniel Zovatto.

Il thriller sovrannaturale diretto da Julius Avery sarà prodotto da Screen Gems ed è i fase di sviluppo da molti anni.

L'attore australiano Russell Crowe avrà il ruolo di Padre Gabriele Amorth, il leggendario religioso italiano che si è occupato di oltre 100.000 esorcismi per conto del Vaticano.

The Pope's Exorcist attingerà all'autobiografia An Exorcist Tells His Story e dal libro An Exorcist: More Stories, potendo attingere ai racconti dell'attività compiuta dal prete.

Per ora la produzione non ha svelato i dettagli dei ruoli affidati ad Alex Essoe, recentemente nel cast di Midnight Mass, e Daniel Zovatto, che ha recitato in Station Eleven.

La versione attuale della sceneggiatura è stata firmata da Evan Spiliotopoulos, con revisini di Chuck MacLean.