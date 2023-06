The pool stasera su Rai 4: trama, recensione e cast del film horror

Stasera su Rai 4 va in onda il film The pool: cast recensione e trama del film horror

Rai 4 stasera 21 giugno, in prima serata, alle 21:20 circa, manda in onda il film The pool del 2018. La pellicola horror, una produzione thailandese, è stata diretta e scritta da Ping Lumpraploeng. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

The pool: Trama

Dopo aver finito di girare una pubblicità in una piscina olimpionica deserta, un Art Director viene incaricato della pulizia e dello svuotamento della vasca profonda sei metri, ma si addormenta su un materassino. Poco dopo, si risveglia con una spiacevole sorpresa: qualcuno ha già svuotato la vasca e lui non può uscire. Per di più, è senza le sue siringhe di insulina e c'è un alligatore nelle vicinanze.

The pool: Curiosità

The Pool è stato distribuito per la prima volta il 26 settembre 2018.

Il film ha incassato 201.822 dollari

The pool: Interpreti e personaggi:

The pool: Recensione e Trailer

La nostra recensione di The pool

The Pool è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 96% sul 100% mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.4 su 10