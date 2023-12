The Piper: il trailer del film di Erlingur Thoroddsen tratto dalla favola del Pifferaio di Hamelin

Vértice 360 Italia ha pubblicato il trailer di The Piper, il film di Erlingur Thoroddsen che arriverà nelle sale italiane dal 18 gennaio distribuito da Vertice 360. Ispirandosi alla celebre favola dalle tinte dark "Il Pifferaio di Hamelin", il regista porta sul grande schermo una leggenda terrificante su una melodia maledetta, animata dalle musiche del compositore Christopher Young, già autore delle colonne sonore di numerosi film horror.

Al centro della vicenda Melanie (interpretata da Charlotte Hope, protagonista della serie tv The spanish princess e nel cast di Game of thrones) una giovane flautista e madre single che aspira a diventare compositrice. L'occasione si presenta quando ottiene il compito di completare il concerto al quale stava lavorando la sua vecchia mentore, misteriosamente deceduta. La talentuosa musicista non sa però che quella melodia incompiuta è in grado di risvegliare forze maligne.

"Mi trovavo a Berlino e la fiaba del Pifferaio di Hamelin è emersa in una conversazione che mi ha spinto a rileggerla" - racconta il regista Thoroddsen - "È una storia che conoscevo fin da bambino, ma rileggerla da adulto assume un significato tutto diverso. C'era qualcosa di misterioso e inquietante. Poi ho pensato: se questo soggetto venisse trasformato in un film e la melodia suonata dal Pifferaio fosse maledetta, non sarebbe fantastico se la storia culminasse con una grande orchestra che esegue questo brano?"

La sinossi di The Piper recita: "Melanie è una giovane flautista e madre single che aspira a diventare compositrice. L'occasione si presenta quando ottiene il compito di completare il concerto al quale stava lavorando la sua vecchia mentore, misteriosamente deceduta. Ben presto si renderà conto che la melodia incompleta a cui sta lavorando con tanta dedizione ha il potere di risvegliare le forze del male. Capaci anche di provocare la morte, quelle note celano misteriose e spaventose origini che ben presto verranno allo scoperto."