The Perfect Find - Tutto è davvero possibile, su Netflix in streaming da oggi

The Perfect Find - Tutto è possibile, il film di Numa Perrier, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 23 giugno 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Dopo una storia finita male sotto gli occhi di tutti e un licenziamento clamoroso, Jenna (Gabrielle Union) torna a New York per far ripartire la sua carriera nel mondo della moda. La donna sa che avrà soltanto una possibilità per ristabilire la propria reputazione, quindi mette da parte l'orgoglio e va a lavorare per la spietata magnate Darcy (Gina Torres).

Locandina di The Perfect Find

Ma la sua rinascita professionale si complica quando si innamora di Eric (Keith Powers), un affascinante collega molto più giovane... che è anche figlio di Darcy. Dopo aver messo in gioco ogni aspetto della propria vita per la carriera, Jenna deve decidere se rischiare tutto per una storia d'amore segreta e scoprire se potrà costruire un futuro con Eric nonostante il divario generazionale. Interpretato da Aisha Hinds, DB Woodside, Janet Hubert e Alani "La La" Anthony, The Perfect Find - Tutto è davvero possibile è diretto da Numa Perrier da una sceneggiatura di Leigh Davenport e prodotto da Glendon Palmer, Gabrielle Union, Jeff Morrone, Codie Elaine Oliver e Tommy Oliver. Il film è tratto dal libro di Tia Williams.