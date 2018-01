The People's Rock: in arrivo a Londra il musical su Dwayne Johnson!

Dwayne "The Rock" Johnson è senza dubbio una delle star più note, seguite e amate dell'attuale mondo dello spettacolo. Dopo essere diventato un attore a tempo pieno a partire dal ruolo del Re Scorpione in La mummia - il ritorno, The Rock è entrato nel franchise di Fast and Furious diventando uno dei volti più simbolici della saga e al momento è nelle sale con Jumanji - Benvenuti nella giungla, uno dei film più di successo di questo inizio 2018. La sua popolarità è talmente alta che per qualche tempo si vociferava una sua possibile corsa alle elezioni per il Presidente degli Stati Uniti d'America.

Ora questa ossessione ha preso piede anche in Inghilterra, per la precisione a Londra, dove i fan di Dwayne potranno godersi un vero e proprio musical dedicato a The Rock! Un gruppo di scrittrici teatrali chiamato Nevertheless She sta infatti producendo The People's Rock: A Musical, che debutterà al Network Theater durante il Vault Festival dal 24 al 28 gennaio 2018. Ambientato in un futuro distopico, il musical presenta una versione ibrida di un The Rock teenager, tra fantasy e religione, in un mondo cupo che prova a troncare ogni tipo di speranza momentanea. Johnson non farà parte dello spettacolo e il suo ruolo sarà interpretato da un pupazzo. Tutti gli altri attori saranno, invece, in carne e ossa sul palco.

Something's cooking and it smells like revolution! Proud to announce @NS_Writers debut show THE PEOPLE'S ROCK @VAULTFestival, 24-28 JAN. Book now: https://t.co/oZQzABmcUx ... pic.twitter.com/JmdW1SYDyA — Nevertheless She (@NS_Writers) 5 dicembre 2017

La produttrice Emma Shaw ha dichiarato che l'idea è venuta guardando la bacheca di una sua collega, piena di ritagli di giornale che ritraevano l'attore. Nello show, The Fairy Rock Mother - questo il nome del personaggio - è un uomo di culto, considerato il simbolo del Popolo e unico barlume di speranza in un mondo dominato dall'Imperatore Trumpus. Se il musical sarà un successo, potrebbe essere prodotto anche per il West End della capitale britannica o, nel migliore dei casi, potrebbe finire addirittura a Broadway.

