The People's Joker: la regista assicura che il film verrà proiettato in altri festival

Vera Drew ha spiegato in un post condiviso sui social perché sono state cancellate le proiezioni di The People's Joker al festival di Toronto.

La situazione sembra sia iniziata prima dell'anteprima mondiale del lungometraggio, ambientato a Gotham City, realizzato senza aver ottenuto il via libera da Warner Bros Discovery che possiede i diritti dei personaggi della DC .

The People's Joker immagina la storia di Batman mostrando il personaggio in versione villain, mentre il Joker è una persona transessuale. A Gotham City, inoltre, la comicità è vietata.

Vera Drew ha dichiarato che era stata particolarmente attenta nella realizzazione del film con l'obiettivo di poterlo far considerare una parodia, non violando così le regole sul copyright. La filmmaker, che si è ispirata al Joker per sviluppare l'idea alla base del progetto, ha impiegato due anni per produrre e girare il film: "Probabilmente non avrei impiegato quel tempo nella mia vita per realizzare un film illegale sul Joker".

Vera, su Twitter, ha spiegato che alla vigilia dell'anteprima mondiale a Toronto 2022 ha ricevuto una lettera molto arrabbiata da parte di un gruppo di media nel tentativo di non far proiettare The People's Joker e di averne parlato con gli organizzatori del Toronto Film Festival: "Ci siamo trovati d'accordo nel decidere di proseguire con la première come previsto e di ridurre le successive proiezioni per attenuare le potenziali conseguenze". Nonostante la delusione, Drew ha sottolineato di aver preso quella scelta per proteggere il futuro del film e gli organizzatori del festival che hanno sostenuto The People's Joker.

La regista ha però sottolineato: "Il film verrà proiettato di nuovo molto presto in numerosi altri festival a livello mondiale. Stiamo cercando una distribuzione che creda in quello che stiamo facendo, ci protegga e ci aiuti a rendere accessibile ovunque questo film a tutte le persone trans e alle loro famiglie. Liberate The People's Joker".