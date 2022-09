The People's Joker: annullate le proiezioni a Toronto per problemi legali per l'uso di personaggi della DC

Le proiezioni del film The People's Joker a Toronto 2022 sono state annullate per problemi legali causati dall'uso dei personaggi della DC.

People's Joker, film proiettato al Toronto Film Festival 2022, sta affrontando dei problemi legali con Warner Bros Discovery e le proiezioni aggiuntive in programma in Canada sono state annullate.

All'evento erano infatti previste altre tre proiezioni, ora tutte cancellate.

La regista Vera Drew ha commentato online la situazione di The People's Joker scrivendo su Twitter: "Non ho idea di come andrà oggi e il mio team, ovviamente, non vuole che dica qualcosa, quindi resterò vaga... Ma qualsiasi cosa accada nelle prossime ore, voglio che sappiate... Se stavate aspettando e volete vedere il nostro film, lo farete presto. State sintonizzati e con me. Abbiamo bisogno del vostro aiuto".

Al centro della trama c'è una giovane, aspirante clown (Drew), che lotta con questioni legate all'identità e di genere e sogna di venir scelta in uno show televisivo insieme a un cast di Joker e Harlequin.

La sinossi ufficiale anticipa che lo show è l'unico spazio approvato dal governo per le persone divertenti, ma solo per chi resta in riga. Vera, delusa da un'audizione andata male, unisce le forze con un fannullone per provare a fondare una loro compagnia alternativa, attirando non solo gli aspiranti comici ribelli, ma anche l'ira di un vendicatore incappucciato fascista.

Warner Bros Discovery, che posside i diritti cinematografici dei fumetti della DC, sembra che abbia bloccato le proiezioni del film, che utilizza personaggi coperti da copyright.

La regista, dopo l'unica proiezione avvenuta a Toronto, aveva rivelato che avea rimosso alcune scene che contenevano del materiale video tratto dal film Joker di Todd Phillips. Il cambiamento compiuto non sembra però aver evitato al film i problemi legali.