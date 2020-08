The Owl House è la prima serie Disney con una protagonista bisessuale

La serie animata The Owl House ha fatto la storia diventando la prima opera Disney nella quale il personaggio principale è una ragazza bisessuale, una scelta che non ha fatto piacere a tutti i vertici Disney.

La serie, che ha debuttato sul piccolo schermo nel mese di gennaio e che è stata già rinnovata per una seconda stagione, vede protagonista Luz, una ragazza di 14 anni che si imbatte in un portale e finisce in un'altra dimensione. Qui fa amicizia con la strega Eda, la "Dama Gufo", e con il piccolo demone King. Non possiede poteri magici, eppure tenta di diventare una strega attraverso gli insegnamenti di Eda. Proprio in questo mondo conosce Amity, che nella serie diventa un personaggio ricorrente, ed è con lei che diventa protagonista del ballo che ha fatto intuire la sua bisessualità.

Un fan ha pubblicato un tweet riguardante l'episodio Enchanting Grom Fright, sottolineando il modo in cui Amity guarda Luz. La creatrice della serie, Dana Terrace, ha quindi approfittato dell'occasione per confermare le teorie del pubblico, secondo le quali ci si trovasse di fronte ad una relazione LGBT+. Terrace ha voluto comunque sottolineare come alcuni vertici Disney non fossero del tutto entusiasti di questa scelta.

I'm bi! I want to write a bi character, dammit! Luckily my stubbornness paid off and now I am VERY supported by current Disney leadership. (Thank you @NashRiskin and team!) Not to mention the amazingness of this crew. — Dana Terrace (@DanaTerrace) August 9, 2020

"Quando stavo sviluppando The Owl House per la prima volta, ho sempre voluto fare un episodio che riguardasse il ballo di fine anno per compensare le mie esperienze" ha twittato Dana Terrace che ha poi raccontato: "Quando abbiamo ricevuto il via libera per la serie, mi è stato detto da una certa leadership Disney che non potevo rappresentare alcuna forma di relazione bisessuale o gay sul canale".

Terrace voleva quindi inserire ragazzi queer tra i personaggi principali fin dall'inizio. La regista e sceneggiatrice ha poi ammesso che creare tali personaggi l'ha aiutata in prima persona con il dichiarare la propria bisessualità nella vita reale. In uno dei suoi successivi tweet leggiamo infatti: "Sono bisessuale! Voglio creare un personaggio bisessuale, dannazione! Fortunatamente la mia testardaggine ha dato i suoi frutti e ora sono molto supportato dall'attuale leadership Disney".

Spencer Wan, ex supervisore all'animazione di The Owl House, ha invece condiviso lo storyboard originale riguardante la scena di ballo tra Luz e Amity, specificando che era la sua "prima volta che riusciva a fare qualcosa di anche lontanamente queer" e sottolineando il suo orgoglio per questo lavoro.

The storyboards for the dance. This was a collaboration between Hayley Foster and myself. At some point I got carried away and timed it to Veo Lu Sluice by Kumi Tanioka.



This was my first time getting to do anything even remotely queer, and I've never been prouder of any board. pic.twitter.com/r0ljIGRxTV — Spencer Wan (@SpencerWan) August 9, 2020

In ogni caso, questa non è la prima volta che un personaggio LGBT+ trova spazio in un'opera Disney. In Onward - Oltre la magia incontriamo infatti l'agente Spector, che in una scena del film racconta di avere una compagna. Inoltre, su Disney+ è già disponibile Out, il cortometraggio che vede protagonista un ragazzo gay che ha paura di fare coming out con i suoi genitori.