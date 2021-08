Mae Whitman, il coming out della star Disney: "Sono pansessuale"

Mae Whitman, star di The Owl House, ha deciso di fare coming out e ha rivelato al mondo di essere pansessuale.

Dopo due giorni estremamente emozionanti per i suoi fan, Mae Whitman di The Owl House ha fatto coming out e ha rivelato al mondo di essere pansessuale. La ragazza ha rivelato sui suoi profili social quanto alcune serie firmate Disney Channel siano fondamentali per lei e poi si è lasciata andare alla verità.

Attraverso il suo profilo Twitter, l'attrice ha dichiarato: "Mi prendo solo un momento per dire che sono veramente orgogliosa di fare parte di uno show quale The Owl House. Dal momento che sono pansessuale, mi sarebbe piaciuto tantissimo incontrare due personaggi quali Amity e Luz nella mia esistenza adolescenziale. La rappresentazione queer è davvero fondamentale! Non restare indietro, mondo!". Tutti i fan di Mae Whitman hanno immediatamente ringraziato l'attrice per questi suoi messaggi e per le parole di incoraggiamento nei loro confronti.

Mae Whitman ha anche condiviso un approfondimento di Glaad sull'accettazione della bisessualità e ha continuato a scrivere: "So che molte persone possono porsi svariati interrogativi sulla pansessualità; per me vuol dire potersi innamorare di persone di qualsiasi genere. Questo è l'aspetto che più mi piace! E sono orgogliosa di fare parte della comunità Bi+!".

Dopo una pausa, Disney ha ufficializzato la realizzazione della terza stagione di The Owl House: "Dana e il suo team hanno creato un progetto che continua a sviluppare numerose linee narrative e personaggi sfaccettati in grado di catturare l'attenzione degli spettatori" ha dichiarato Meredith Roberts, vicepresidente di Disney Channel.

La serie racconta la storia di Luz, un'adolescente umana sicura di sé che si imbatte accidentalmente in un portale verso un nuovo mondo magico dove fa amicizia con Eda, una strega ribelle, e King, un adorabile piccolo guerriero.