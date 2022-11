The Old Way: il trailer del film western con Nicolas Cage

E' stato diffuso il trailer di The Old Way, il film western di cui è protagonista Nicolas Cage.

E' stato rilasciato il trailer di The Old Way, il primo film western di cui Nicolas Cage è protagonista. Nella pellicola, che dovrebbe arrivare nelle sale il 2 gennaio 2023, l'attore indosserà i panni di un pistolero in cerca di vendetta.

Il film racconta la storia del pistolero Colton Briggs, interpretato da Nicolas Cage, un padre di famiglia che dopo essere "andato in pensione", riprende in mano la sua pistola quando sua moglie viene uccisa da alcuni fuorilegge. Con Colton e sua figlia di 12 anni (Ryan Kiera Armstrong) ancora in pericolo, il pistolero interpretato da Cage deciderà di vendicarsi e porre fine alla vita dei fuorilegge una volta per tutte. Ma non sarà solo. Accanto a lui, sua figlia a cui insegnerà come impugnare una pistola.

Il trailer di The Old Way, mostra un uomo che racconta alla figlia di Colton come sua madre ha trasformato l'uomo in un padre di famiglia, sottolineando l'importanza del cambiamento e del perché la morte di sua madre ha avuto un impatto così grande. Le immagini anticipano alcune scene di violenza e azione che appariranno nel film, mostrando agli spettatori un'adolescente pronta a seguire le orme di suo padre.

The Old Way è stato scritto da Carl W. Lucas e diretto da Brett Donowho. È stato prodotto da Donowho, Cage, Sasha Yelaun, Robert Paschall Jr., R. Bryan Wright, Micah Haley e Johnny Remo, con Saturn Films come studio di produzione.

I produttori esecutivi sono Lucas, Joshua Bunting, David Haring, Christian Mercuri, Mehrdad Moayedi e Fred Roos. Insieme a Cage e Armstrong, il film è interpretato da Noah Le Gros, Clint Howard, Kerry Knuppe, Nick Searcy e Shiloh Fernandez.