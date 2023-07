The Old Oak: trailer per il nuovo (e forse ultimo) film di Ken Loach

Studiocanal ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di The Old Oak, che sarà probabilmente l'ultimo film diretto da Ken Loach. Dopo la presentazione ufficiale all'ultimo Festival di Cannes, la pellicola uscirà nel Regno Unito e in Irlanda il 29 settembre prossimo.

Interpretato da Dave Turner (Sorry We Missed You) e dall'esordiente Ebla Mari, il film ruota attorno al The Old Oak, l'ultimo pub rimasto in una cittadina in declino dell'Inghilterra nord-orientale.

Turner interpreta il proprietario del pub TJ Ballantyne, che si tiene stretto l'Old Oak con la punta delle dita e si trova ad affrontare nuove sfide quando il pub diventa un territorio conteso in seguito all'arrivo dei rifugiati siriani, che sono stati trasferiti nel villaggio senza alcun preavviso. Quindi, stringe un'improbabile amicizia con una giovane donna siriana (Mari), che documenta la sua nuova vita con la macchina fotografica, in uno sviluppo che dà inizio a un difficile percorso di comprensione tra le due comunità.

Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di The Old Oak, visto al Festival di Cannes 2023.

Il film vede il ritorno di Ken Loach nel territorio Nord Est dopo i suoi due precedenti film Io, Daniel Blake, vincitore della Palma d'Oro e del Bafta Outstanding British Film, e Sorry We Missed You, entrambi girati nella regione.

Le riprese si sono svolte l'anno scorso in tutta la contea di Durham, in località come Murton, Easington Colliery e Horden. Prima della prima mondiale del film a Cannes, l'ottantasettenne Loach aveva lasciato intendere che The Old Oak sarebbe stato il suo ultimo film.

Il film è diretto da Loach, scritto da Laverty e prodotto da Rebecca O'Brien per Sixteen Films, proseguendo una lunga collaborazione per il trio, che ha già prodotto i premiati Sorry We Missed You, I, Daniel Blake e Il mio amico Eric.