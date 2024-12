The Old Man, la serie con Jeff Bridges cancellata dopo due stagioni: ecco il motivo

Jeff Bridges non tornerà più a recitare nei panni di Dan Chase. FX ha deciso ufficialmente di chiudere i battenti di The Old Man dopo due stagioni. La serie con protagonisti anche John Lithgow, Amy Brenneman e Alia Shawkat, aveva già avuto vicissitudini durante la produzione.

Avviata nel 2019, la prima stagione era composta da sette episodi ma soltanto tre erano stati completati prima che iniziasse la pandemia. Successivamente, le riprese furono nuovamente interrotte per la malattia di Jeff Bridges.

Il successo e il calo di The Old Man

La serie FX è stata lanciata nel giugno 2022, diventando una delle première più viste degli ultimi anni. Il grande successo della prima stagione ha consentito alla produzione di rinnovare lo show per un nuovo ciclo di episodi.

Peccato che la seconda stagione non abbia ottenuto lo stesso riscontro della prima, nonostante il successo critico certificato da tre nomination ai Critics Choice Award come miglior serie drammatica, miglior attore protagonista e non protagonista a Jeff Bridges e John Lithgow. Per questo motivo è stata presa la decisione di non proseguire la produzione.

Genesi e storia della serie

The Old Man è basata sul libro bestseller di Thomas Perry, e segue le vicende di Dan Chase (Bridges), che decenni addietro era fuggito dalla CIA per vivere fuori da ogni radar. Quando un assassino si presenta per eliminarlo, Chase scopre che dovrà fare i conti con il proprio passato.

The Old Man, la recensione: il fascino inossidabile di Jeff Bridges è il motore di una raffinata serie spy

Nel cast della serie creata da Jonathan E. Steinberg e Robert Levine, anche E.J. Bonilla, Gbenga Akinnagbe, Bill Heck, Leem Lubany e Pej Vahdat. Lo show è stato realizzato da 20th Century Television e The Littlefield Company.