The Nightmare Before Christmas, il regista Henry Selick: "C'è un cameo di Jack in ogni film che ho fatto”

Il regista di Coraline, Henry Selick, dice di nascondere segretamente un Jack Skeletron di The Nightmare Before Christmas in ogni film che realizza.

I fan di The Nightmare Before Christmas sapranno che Jack Skellington è apparso in alcuni film di Tim Burton nel corso degli anni, da Edward mani di forbice a Beetlejuice. Ma il regista Henry Selick dice di aver incluso il Re delle Zucche anche nei suoi film, tra cui Coraline.

Dove si possono trovare i camei di Jack?

"Se si guarda con molta, molta attenzione, si può scoprire che c'è qualche immagine di Jack in ogni altro film che ho fatto. Non posso dire legalmente che sia vero, ma potrebbe esserlo", dice Selick in un'intervista esclusiva a GamesRadar+. L'animatore in stop motion ha poi lanciato una sfida ai fan: "Guardate la colazione in Coraline, potreste trovare qualcosa".

Coraline e i suoi genitori alternativi in una scena del film Coraline e la porta magica

Guardando la scena della colazione nel film Coraline e la porta magica del 2009, si può notare che quando l'Altra Madre rompe un uovo in una ciotola, il tuorlo assomiglia al volto di Jack. La scena in questione si svolge quando Coraline si reca un'ultima volta nell'altro mondo per sfidare i Beldam a un gioco in cui se vince potrà tornare a casa con i suoi veri genitori, ma se perde rimarrà nell'altro mondo e lascerà che l'Altra Madre le cucia dei bottoni negli occhi.

Ma non si tratta solo di Coraline, perché dopo un'analisi più attenta i fan hanno individuato il personaggio in altri film di Selick. Per esempio, in James e la pesca gigante il capitano di una banda di pirati scheletrici assomiglia molto a Jack e viene addirittura chiamato "Skellington". Jack appare anche durante i titoli di coda del film di Selick del 2022 Wendell & Wild.

Nightmare Before Christmas: Jack Skellington in una scena

Camei a parte, The Nightmare Before Christmas, che ha compiuto 30 anni l'anno scorso, e Coraline, che ha appena compiuto 15 anni, condividono altre somiglianze. Sia Jack che Coraline lasciano la propria realtà alla ricerca di mondi alternativi in cui le cose non sono tutte come sembrano, un tema che ha sempre incuriosito Selick. "Sono sempre attratto dall'idea di andare in altri mondi. Non so spiegare da dove derivi. Forse vedendo Il mago di Oz per la prima volta da bambino, o Il settimo viaggio di Sinbad".

Non solo, ma i cattivi di entrambi i film, l'Altra Madre e Oogie Boogie, hanno la capacità di attirare le vittime nelle loro tane per consumarle in qualche modo. Alla domanda su chi avrebbe vinto se i due cattivi si fossero affrontati, Selcik ha risposto: "Boogie ha più potere, ma credo che l'Altra Madre sia più intelligente. Ma nessuno dei due potrebbe sconfiggere Coraline con l'aiuto di Jack e Sally".