The Night Agent 2: il teaser trailer svela la data di uscita dei nuovi episodi

La stagione 2 della serie The Night Agent ha ora una data di uscita in streaming su Netflix grazie al nuovo teaser trailer, ecco il video.

Netflix ha condiviso un nuovo teaser trailer della stagione 2 della serie The Night Agent, svelando così la data di uscita del debutto dei nuovi episodi.

I fan dello show dovranno attendere fino al 23 gennaio 2025 per poter assistere agli eventi che saranno al centro delle puntate inedite prodotte da Sony Pictures Television.

Il ritorno di The Night Agent

La prima stagione è stata la serie più vista nel 2023 (per quanto riguarda le visualizzazioni) ed è attualmente al 7° posto tra le serie in lingua inglese più popolari di tutti i tempi disponibili in streaming su Netflix, con ben 98,2 milioni di visualizzazioni nei suoi primi 91 giorni.

The Night Agent, è stata alla #1 della Global Top 10 per quattro settimane consecutive, raggiungendo il primo posto nella Top 10 di 87 Paesi.

Ecco il video che regala le prime anticipazioni sulla seconda stagione:

Cosa racconta la serie

Tratto dal romanzo di Matthew Quirk, The Night Agent è un thriller d'azione che ha come protagonista un agente dell'FBI di basso livello, Peter Sutherland (ruolo affidato a Gabriel Basso). I suoi sforzi per salvare il Presidente nella prima stagione gli hanno fatto guadagnare l'opportunità di diventare un Night Agent nella seconda stagione. Ma lavorare nell'organizzazione segreta del Night Action porterà Peter in un mondo dove il pericolo è ovunque e la fiducia scarseggia.

The Night Agent e The Diplomat: perché le due serie sono da record su Netflix

Shawn Ryan (The Shield, S.W.A.T.) è creatore, showrynner e produttore esecutivo della serie realizzata in collaborazione con Middkid Productions.

Nel team della produzione della seconda stagione ci saranno poi anche Marney Hochman, Paul Bernard, Munis Rashid, Guy Ferland, Exhibit A Films: Seth Gordon, Julia Gunn, Project X Entertainment: David Beaubaire, Paul Neinstein, William Sherak, Nicole Tossou, James Vanderbilt.