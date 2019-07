The New Pope: nuove immagini dal set della serie di Paolo Sorrentino

Sono uscite nuove foto dal set di The New Pope, la serie tv sequel di The Young Pope firmata da Paolo Sorrentino.

Sono uscite nuove immagini che riprendono alcune scene dal set di The New Pope, serie firmata dal regista Paolo Sorrentino.

Attraverso il suo profilo Twitter, Sky Atlantic ha pubblicato un post con le nuove foto del set della serie. Nelle immagini in questione si vede un momento di confronto tra Jude Law e John Malkovich, rispettivamente Pio XIII e il futuro Giovanni Paolo III, Sorrentino impegnato con la telecamera, il conclave e un momento di preghiera di un gruppo di suore.

E' sicuramente tanta l'attesa per The New Pope, serie sequel di The Young Pope che sarà firmata ancora una volta da Paolo Sorrentino.

Per rendere più piacevole l’attesa…

In esclusiva per voi nuove immagini dal set di #TheNewPope.

Non possiamo dirvi nient’altro, solo che non vediamo l’ora! pic.twitter.com/xNpIeTErdT — Sky Atlantic Italia (@SkyAtlanticIT) July 28, 2019

Il protagonista questa volta sarà John Malkovich, che interpretà un cardinale inglese eletto Papa con il nome di Giovanni Paolo III. Come rivelato dallo stesso regista però, il vecchio Pontefice interpretato da Jude Law non uscirà di scena: "La scelta cade su un cardinale inglese, piuttosto sui generis, ma Pio XIII non è morto e potrebbe risvegliarsi. Ci sembrava troppo costoso tenere Jude a dormire per tutta la serie". Lo stesso regista, ha ammesso anche che ci sarà un 'cambio di rotta' per quanto riguarda il nuovo protagonista della serie: "Dopo un Papa intransigente, ne viene eletto uno più incline a meditare, ispirandosi a principi e a valori profondi. Ma attenzione: anche il nostro Giovanni Paolo III non è un santo".

La serie sarà composta da nove episodi e uscirà in autunno su Sky. Per realizzare il sequel in questione, Sorrentino ha avuto bisogno di sei mesi di lavoro, 103 attori, 9 mila comparse e una troupe di 140 persone. Alla Mostra del Cinema di Venezia ci sarà un'anteprima della serie, con la presentazione degli episodi 2 e 7 e ovviamente Sorrentino e Jude Law saranno tra le star e gli ospiti presenti a Venezia 2019. The New Pope è una produzione originale Sky Studios, HBO e Canal +, è prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside, coprodotta da Haunt et Court Tv e The Mediapro Studio.