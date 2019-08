The New Gods: Ava DuVernay conferma i villain e anticipa il cast del cinecomic DC

Ava DuVernay conferma la presenza di due diversi villain in The New Gods e svela un importante dettaglio sul cast del cinecomic DC.

Ava DuVernay svela le prime anticipazioni su The New Gods, cinecomic che dirigerà per conto di DC, confermando i villain del film e le prime anticipazioni sul cast.

Selma: un primo piano di Ava DuVernay

Ava DuVernay ha confermato l'apparizione in The New Gods sia di Darkseid che delle Furie Femminili. Per quanto riguarda il cast, la regista ha specificato di avere la mente aperta: "C'è il 99% di possibilità che un attore della mia serie When They See Us compaia nel film".

La regista non ha specificato il nome dell'attore in questione che secondo i media potrebbe essere Jharrel Jerome, forte di una convincente performance nella serie Netflix. Tra le altre possibilità spiccano Logan Marshall-Green, Joshua Jackson, Chris Chalk, Jovan Adepo o Storm Reid.

Al momento Ava DuVernay è impegnata nella scrittura di The New Gods insieme al comico veterano Tom King, che lei stessa definisce "un genio." I due stanno elaborando un modo per adattare al grande schermo la mitologia del fumetto creato da Jack Kirby, che pone Darkseid come principale antagonista in un'epica storica. per quanto riguarda le Furie Femminili, Ava DuVernay ha confessato in precedenza di essere grande fan di Big Barda, la leader della forza, e ha aggiunto: "Non vedo l'ora di vedere le Furie in azione".

