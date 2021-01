The Nevers: Philippa Goslett nuova showrunner della serie creata da Joss Whedon

Sarà Philippa Goslett la nuova showrunner di The Nevers, la serie creata e sviluppata da Joss Whedon per la tv via cavo HBO.

The Nevers, la nuova serie di Joss Whedon sviluppata per HBO, ha una nuova showrunner: Philippa Goslett avrà infatti l'incarico di occuparsi della serie, anche in veste di produttrice esecutiva.

A novembre il filmmaker aveva annunciato di aver abbandonato la guida del progetto perché non era in grado di sostenere le "sfide fisiche rappresentate dall'occuparsi di uno show così importante durante la pandemia globale".

La serie The Nevers dovrebbe debuttare entro la fine del 2021 sugli schermi americani e, secondo una fonte vicina alla produzione, le riprese sono state interrotte a causa della pandemia. Nel Regno Unito si è concluso il lavoro sulla prima metà della stagione in autunno e la seconda parte delle puntate verrà girata con la supervisione di Philippa Goslett.

La showrunner è stata recentemente autrice del film Maria Maddalena con star Rooney Mara e Joaquin Phoenix, e in carriera si è occupata anche di Little Ashes e Holy Money.

Nel cast di The Nevers ci sono Olivia Williams, Nick Frost, James Norton, Tom Riley, Rochelle Neil, Eleanor Tomlinson, Amy Manson, Pip Torrens.

Lo show, secondo la descrizione ufficiale di HBO, sarà un'epica serie sci-fi drammatica con protagonista un gruppo di donne Vittoriane che si ritrovano alle prese con delle capacità inusuali, nemici spietati e una missione che potrebbe cambiare il mondo.