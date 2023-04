The Muppets Mayhem: nel trailer della serie Disney+ ci sono anche Danny Trejo e Kevin Smith

Disney ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di The Muppets Mayhem, serie che seguirà il mitico gruppo rock dei Muppet impegnato nel registrare il suo primo album in studio.

Nel corso della prima stagione, la Electric Mayhem Band si imbatterà anche in alcune grandi celebrità, tra cui Danny Trejo, Kevin Smith, Ryan Seacrest, Sofia Carson, Morgan Freeman, Lil Nas X, Billy Corgan, Tommy Lee, "Weird Al" Yankovic e molti altri.

"The Muppets Mayhem segue la Electric Mayhem Band - Dr. Teeth alla voce e alle tastiere, Animal alla batteria, Floyd Pepper alla voce e al basso, Janice alla voce e alla chitarra solista, Zoot al sassofono e Lips alla tromba - in un viaggio epico e pieno di musica per registrare il loro primo album in studio. Con l'aiuto di una giovane e motivata dirigente musicale, Nora Singh (Lilly Singh), il gruppo si trova a confrontarsi con la scena musicale attuale mentre cerca di registrare finalmente il suo primo album in studio".

The Muppets Mayhem: la band di Dr. Denti al centro di una nuova comedy

Tutti gli episodi di The Muppets Mayhem debutteranno su Disney+ il 10 maggio, lo stesso giorno in cui la colonna sonora di The Muppets Mayhem sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

L'album di debutto della band, The Electric Mayhem, uscirà in vinile il 12 maggio.