The Mummy, nuovi attori si aggiungono per il reboot tra cui la star di Moon Knight

Il ritorno di ** The Mummy al cinema si fa sempre più concreto, e con lui anche un cast che promette di riscrivere la maledizione con volti nuovi e talenti globali. Tra cui una star della serie Marvel, Moon Knight**.

Nuove aggiunte al cast del reboot The Mummy

Il regista Lee Cronin, già noto per Evil Dead Rise, sta guidando una resurrezione che profuma di rinnovamento, lasciando alle spalle le atmosfere avventurose della saga con Brendan Fraser e le ambizioni naufragate del Dark Universe con Tom Cruise. Questa volta, The Mummy non nasce sotto l'ala di Universal Pictures, bensì sotto quella di New Line Cinema, con due nomi forti del cinema horror contemporaneo - Blumhouse e Atomic Monster di James Wan - a tenere le redini della produzione.

Una scena di Moon Knight

A bordo arrivano tre attrici che incarnano questa nuova direzione: May Calamawy, l'eroina Marvel di Moon Knight; Veronica Falcón, volto familiare in serie come Ozark e Queen of the South; e May Elghety, giovane promessa egiziana che ha già lasciato il segno a Cannes, la più giovane del suo paese a competervi. Un segnale chiaro: questa Mummia parlerà tante lingue e avrà uno sguardo ben più ampio dei deserti hollywoodiani.

Le riprese sono già iniziate, con l'Europa come palcoscenico: Irlanda e Spagna ospitano le prime scene di una storia ancora avvolta nel mistero - e non poteva essere altrimenti, trattandosi di un film sulle mummie. Al fianco delle tre nuove arrivate, troviamo Jack Reynor (Midsommar) e Laia Costa (The Wheel of Time), per un ensemble che sembra calibrato più sulla tensione e l'atmosfera che sugli effetti speciali a pioggia.

Il reboot, in uscita il 17 aprile 2026, potrebbe essere la vera resurrezione di un classico: meno Indiana Jones, più terrore puro. E forse, questa volta, nessuno vorrà sollevare il sarcofago.