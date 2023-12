The Movie Critic, Paul Schrader condivide un aggiornamento sul film di Quentin Tarantino

The Movie Critic dovrebbe essere l'ultimo film di Quentin Tarantino e il regista Paul Schrader ha ora condiviso un aggiornamento sull'atteso progetto.

In una recente intervista rilasciata a Le Monde, il filmmaker ha infatti accennato al progetto che inizialmente sembrava fosse ispirato alla vita della critica cinematografica Pauline Kael.

Le dichiarazioni del regista

Paul Schrader ha parlato di The Movie Critic dichiarando: "Quentin Tarantino inserirà degli estratti di film degli anni '70. E realizzerà inoltre le sue versioni dei lungometraggi di quell'epoca".

Il regista ha poi aggiunto: "Mi ha chiesto il permesso di girare il finale di Rolling Thunder di John Flynn, visto che io avevo scritto la sceneggiatura originale, prima che venisse completamente riscritto ed edulcorato".

I primi dettagli sul film

L'ultimo film diretto da Quentin Tarantino, secondo quanto dichiarato nel mese di maggio, si baserà su "un uomo che è realmente esistito, ma non è mai diventato famoso, e che scriveva recensioni per un giornaletto porno. Scriveva di film mainstream ed era il critico di riserva. Penso fosse davvero bravo. Era terribilmente cinico. Le sue recensioni erano a metà tra un giovane Howard Stern e quello che scriverebbe Travis Bickle se fosse stato un critico cinematografico".

Tarantino ha aggiunto: "Ha scritto come se avesse 55 anni, ma era solo un trentenne ed è morto prima di diventare quarantenne. Non è stato chiaro per un po', ma ho fatto alcune ricerche e penso abbia perso la vita a causa dell'alcolismo".