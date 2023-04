The Mother: Jennifer Lopez nel trailer del film, dal 12 maggio su Netflix

Jennifer Lopez è la protagonista assoluta dell'adrenalinico video che ci introduce The Mother, la nuova pellicola in arrivo solo su Netflix dal 12 maggio: il gigante dello streaming ha appena pubblicato il trailer ufficiale, il key art e alcune nuove immagini dell'attesissimo film.

In questa nuova avventura che ha già entusiasmato i fan, portando addirittura alcune persone a definire il progetto come "un film con la Lopez in versione John Wick", l'attrice interpreta una spietata killer rimasta nascosta per anni nella natura selvaggia torna dall'Alaska per salvare la figlia che non ha mai smesso di amare, anche se da lontano.

Nel cast del film figurano anche Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci e Gael Garcia Bernal. The Mother, diretto da Niki Caro (Mulan, La Ragazza delle Balene), scritto da Misha Green, Andrea Berloff e Peter Craig da una storia di Misha Green, sarà disponibile solo su Netflix dal 12 maggio.